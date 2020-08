Nočno življenje po novi uredbi

Maske na bradah, manj kot metrska medsebojna razdalja in množično zbiranje na ulicah. Živahno in brezskrbno nočno življenje se na tržaških ulicah nadaljuje tudi prvi konec tedna po sprejemu nove uredbe italijanskega zunanjega ministra za zdravje Roberta Speranze, ki je dan po velikem šmarnu odredil prepoved delovanja diskotek in nočnih klubov na prostem (v zaprtih prostorih je bilo plesanje prepovedano že prej). Zaradi naraščanja števila okužb z novim koronavirusom je minister na javnih mestih, kjer se pojavlja možnost množičnega zbiranja, med 18. uro popoldne in 6. uro zjutraj uvedel tudi obvezno uporabo mask.