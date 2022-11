Novoizvoljeno slovensko predsednico Natašo Pirc Musar je prva pot po volitvah v sredo, 16. novembra, peljala v Trst. V tržaškem Kulturnem domu se je srečala s predstavniki primarnih organizacij Slovencev v Italiji in predsednikoma krovnih organizacij Ksenijo Dobrila (SKGZ) in Walterjem Bandljem (SSO). V srečanju, odprtem za javnost, se je nato pred malo množico ljudi pogovarjala z novinarjema Beti Tomsic in Martinom Brecljem.