V Trstu so v petek, 6. novembra, prižali praznične lučke. Ob njih pa je bilo mestno središče po 22. uri, ko je stopila v veljavo policijska ura zaradi pandemije, pravo mesto duhov.

Vsi so izginili, na terenu so se znašli edinole novinarji in fotografi, ki so se sprehajali ob praznih ulicah. Občasno je bilo videti kar nekaj dostavljalcev hrane na kolesih. Tišina je bila v poznih večernih urah, ob zaprtih lokalih in splošni prepovedi gibanja, presunljiva. Lučke so le delno vplivale na počutje.