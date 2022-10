Na težje dostopnem območju, ki sodi v zaščitena območja Natura 2000, kjer je na občinskem predhodnem načrtu predvidena žičniška povezava med Starim pristaniščem in Opčinami, je že dve stoletji prisotna družina Bevilacqua. Nekoč so gojili trte, danes pa se na njivah posvečajo gojenju cvetja, gozdnih jagod in drugih pridelkov, ki rastejo v sozvočju z okoljem. Le dve tibetanski kozi sta prišli iz daljnih krajev, a sta se takoj prilagodili okolju.