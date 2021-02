Obnovljeni prostori čakajo na obiskovalce

Miramarski grad s parkom so v ponedeljek, 1. februarja, ponovno odprli. Prvi obiskovalci, ki so vstopili v na novo urejeno pritličje gradu, so si nato lahko ogledali na novo osvetljene muzejske prostore. Za vzdrževanje nekdanjih zasebnih prostorov nadvojvode Ferdinanda Maksimiljana Habsburškega in njegove žene Šarlote je za zaprtimi vrati redno skrbelo osebje muzeja, od restavratorja, odgovornega za dnevno čiščenje dragocenega pohištva do varnostne službe.

Uredili so manjšo a zelo zanimivo razstavo fotografij in fotografskih tehnik iz časa Maksimiljana Habsburškega. Razstavni prostor ponuja obiskovalcem možnost, da si fotografije ogledajo, kot da bi zrli v megaletoskop, starejšo optično napravo, ki je sicer na ogled.