Vsa ta mitološka bitja domujejo v Mitskem parku v Rodiku, ki že eno leto vabi obiskovalce, da spoznajo pripovedno izročilo tega kraja. V centru vasi so ob vaškem domu odprli tudi interaktivni Center za obiskovalce, v katerem jim predstavijo, kaj bodo videli v parku.

Muzej je v zimskem času med tednom odprt od 9. do 15. ure, med vikendom pa do 16. ure, medtem ko poleti možnost obiska podaljšajo do 19. ure. Skupine pa se lahko na obisk najavijo tudi izven delovnega časa.