V nedeljo, 24. februarja, so na ploščadi Biagio Marin v barkovljanskem borovem gozdiču odkrili doprsni kip ustanovitelju skavtizma Robertu Baden-Powellu. Za to priložnost se je zbrala večja množica ljudi. Tržaškim skavtskim organizacijam so se med drugim pridružili skavti iz Slovenije in Avstrije.