Krasa, kakršnega smo poznali, še dolgo ne bomo več videli. Ognjena stihija je uničila čisto vse. Podobe zoglenelih dreves so srhljive, od bujnih zelenih gozdov je marsikje ostal le kup pepela. Ogrožena pa je tudi biotska raznovrstnost prizadetega območja, saj se razmere v okolju po požaru lahko spremenijo in niso več primerne za bolj občutljive in redke vrste živali in rastline. Tragične prizore je iz zemlje in zraka v objektiv ujel naš fotograf Damjan Balbi.