VREME
DANES
Četrtek, 16 oktober 2025
Iskanje
Orienteering

Osem osnovnih šol na tradicionalnem orieenteringu

Organiziralo ga je SPDT v sodelovanju z ZSŠDI

FotoDamj@n |
Padriče |
16. okt. 2025 | 8:00
    Osem osnovnih šol na tradicionalnem orieenteringu
    Osem osnovnih šol na tradicionalnem orieenteringu
    Osem osnovnih šol na tradicionalnem orieenteringu
    Osem osnovnih šol na tradicionalnem orieenteringu
    Osem osnovnih šol na tradicionalnem orieenteringu
    Osem osnovnih šol na tradicionalnem orieenteringu
    Osem osnovnih šol na tradicionalnem orieenteringu
    Osem osnovnih šol na tradicionalnem orieenteringu
    Osem osnovnih šol na tradicionalnem orieenteringu
    Osem osnovnih šol na tradicionalnem orieenteringu
    Osem osnovnih šol na tradicionalnem orieenteringu
    Osem osnovnih šol na tradicionalnem orieenteringu
    Osem osnovnih šol na tradicionalnem orieenteringu
    Osem osnovnih šol na tradicionalnem orieenteringu
    Osem osnovnih šol na tradicionalnem orieenteringu
    Osem osnovnih šol na tradicionalnem orieenteringu
    Osem osnovnih šol na tradicionalnem orieenteringu
    Osem osnovnih šol na tradicionalnem orieenteringu
    Osem osnovnih šol na tradicionalnem orieenteringu
    Osem osnovnih šol na tradicionalnem orieenteringu
    Osem osnovnih šol na tradicionalnem orieenteringu
    Osem osnovnih šol na tradicionalnem orieenteringu
    Osem osnovnih šol na tradicionalnem orieenteringu
    Osem osnovnih šol na tradicionalnem orieenteringu
    Osem osnovnih šol na tradicionalnem orieenteringu
    Osem osnovnih šol na tradicionalnem orieenteringu
    Osem osnovnih šol na tradicionalnem orieenteringu
Dark Theme

V sredo, 15. oktobra, je bilo na Padričah pri Gaji zelo živahno, saj je potekal tradicionalni orienteering, ki ga je organiziralo Slovensko planinsko društvo Trst v sodelovanju z Združenjem slovenskih športnih društev v Italiji.

Učenci četrtih in petih razredov iz osmih tržaških slovenskih osnovnih šol so na skrbno izbrani trasi iskali deset točk ter morali v čim krajšem času preteči celotno razdaljo. Pri SPDT, ki že tradicionalno organizira orientacijski tek za šole, so se odločili za enostavno traso, da bi bila v dometu tistih, ki so se s tem športom prvič spoznali.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: