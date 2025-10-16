Osem osnovnih šol na tradicionalnem orieenteringu

V sredo, 15. oktobra, je bilo na Padričah pri Gaji zelo živahno, saj je potekal tradicionalni orienteering, ki ga je organiziralo Slovensko planinsko društvo Trst v sodelovanju z Združenjem slovenskih športnih društev v Italiji.

Učenci četrtih in petih razredov iz osmih tržaških slovenskih osnovnih šol so na skrbno izbrani trasi iskali deset točk ter morali v čim krajšem času preteči celotno razdaljo. Pri SPDT, ki že tradicionalno organizira orientacijski tek za šole, so se odločili za enostavno traso, da bi bila v dometu tistih, ki so se s tem športom prvič spoznali.