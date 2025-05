80-letnico osvoboditve Opčin so v vasi obeležili z več dogodki. V Ulici Ricreatorio so odprli razstavo z naslovom Bitka za Opčine, domačini so si ogledali zaklonišče v openski jami Kalič, kjer so se vaščani skrivali med bombardiranjem Opčin, pred spomenikom pa so priredili še osrednjo slovesnost. Program ob 80-letnici so pripravili SKD Tabor v sodelovanju s Skladom Mitja Čuk in opensko sekcijo VZPI-ANPI.