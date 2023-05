Pomladni tekaški praznik Trieste Spring Run se je danes (četrtek, 4. maja) uradno začel. Na vrsti je bil otroški tek Spring Young, ki se ga je udeležilo okrog 1600 otrok tržaških jasli, otroških vrtcev in osnovnih šol. Vsaka starostna kategorija je pretekla krajšo razdaljo, tako da so vsi otroci lahko uživali v teku. Več je bilo tudi slovenskih vrtcev in osnovnih šol.