V torek, 14. maja, se je s podiranjem maja zaključila Majenca 2024. Parterji in parterce so s sovaščani in prijatelji zapeli pesem »Eno drevce mi je zraslo«, nato so člani fantovske pozorno razvezali vrvi in ga potegnili v tla. Najmlajši so splezali v krošnjo, da bi se dokopali do zastavic, limon in pomaranč.