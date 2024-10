V nekdanji tržaški umobolnici pacienti širili svoj glas

Tudi v nekdanji tržaški psihiatrični bolnišnici so bili na tekočem z novicami, in sicer takimi, ki so zadevale predvsem dogajanje v paviljonih pri Sv. Ivanu. Pravzaprav je tu izhajal več kot en časnik, saj so svoj glas želeli širiti ne le zaposleni, temveč tudi tamkajšnji pacienti.

Nekaj kopij glasila, ki so ga naslovili Blip - blip (pa tudi izredno izdajo), in prvo številko glasila osebja bolnišnice La sponta (Vbod) še vedno hrani doma nekdanji zdravstveni tehnik Livio Colautti. V svetoivanski umobolnici je delal veliko let, sodeloval je tudi v sindikalnem predstavništvu zaposlenih.

Glasila iz 70. let prejšnjega stoletja in drug material je želel deliti s Primorskim dnevnikom, saj gre za nekoliko nenavadne dokumente, ki poročajo o morda manj znani plati umobolnice, kjer so predvsem po prihodu Franca Basaglie v Trst tudi gostje pisno izražali svoja mnenja, zaposleni pa svoje zahteve.

