Vetrovnik je »odpihnilo« iz Gorice v Ronke

Podjetje Asse seli svoj sedež iz Gorice oz. iz štandreške industrijske cone v Ronke, kjer bo zgradilo čisto nov vetrovnik na zemljišču, ki skupno meri dvajset tisoč kvadratnih metrov.

»Aerotunnel 2 bo največji in najsodobnejši vetrovnik v Italiji,« je bilo slišati na zasedanju ronškega občinskega odbora, na katerem je pred nekaj dnevi celoten načrt predstavil lastnik podjetja Asse, inženir Rolando Parmesani, skupaj s hčerko Carolino in arhitektom Claudiom Menninom. Parmesani je pojasnil, da je izbral Ronke tudi zaradi bližine letališča in tovarne Leonardo. Pričakuje, da bodo nov proizvodni obrat odprli prihodnje leto, medtem ko naj bi vetrovnik zaživel leta 2026.

Trenutno ima podjetje Asse petnajst zaposlenih, po selitvi v Ronke se bo njihovo število predvidoma dvignilo na dvajset. Naložba bo skupno vredna pet milijonov evrov, približno eno tretjino sredstev bo zagotovila Dežela Furlanija - Julijska krajina. 14.000 kvadratnih metrov zemljišča, ki ga bodo imeli na voljo, bo prekritih z zelenjem, 1361 kvadratnih metrov bo parkirišča, 770 kvadratnih metrov pa ploščadi. Proizvodna hala bo merila 1864 kvadratnih metrov. Nov vetrovnik bo dolg 70 metrov, meril bo 1064 kvadratnih metrov. V vetrovniku bodo lahko preučevali lastnosti najrazličnejših materialov in izdelkov, primeren bo tudi za športnike - na primer kolesarje ali smučarje, ki hočejo izboljšati svojo aerodinamično držo.