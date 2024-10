Divji prašiči spet lomastijo po vinogradih

Spet so na pohodu divji prašiči. In znova jih je veliko. Daleč preveč. Predsednik Kmečke zveze Franc Fabec je ob robu včerajšnje predstavitve praznika sv. Martina na Proseku potožil nad spet neverjetnim številom ščetinarjev, ki so zlasti v zadnjem mesecu opustošili marsikateri vinograd. Pridelka je bilo ponekod tudi za polovico manj, je zaupal.

Divjih prašičev se sicer nikoli nismo rešili, njihovo manjše število pa je bilo vsaj bolj obvladljivo. Sedaj so se trumoma pojavili malodane povsod na tržaškem in goriškem Krasu. Vdirali so v vinograde in si postregli s sladkimi jagodami, ob tem pa povzročili še drugo škodo, saj so podrli marsikateri kamniti zidek. »Snujemo Interreg projekte za obnovo kraških zidkov, ki jih divji prašiči brez usmiljenja rušijo,« je ironično ugotavljal Fabec.

»Deželo FJK pozivam zato, naj takoj skliče zeleno omizje, da se poišče rešitev za škodljivega obiskovalca,« je bil jasen. Odstrel je žal edini način, s katerim lahko omejimo število divjih prašičev, je dodal.

Sicer pa se kmetovalci in vinarji na Krasu v zadnjih letih soočajo še z eno nočno moro, je namignil sogovornik. »Pojavili so se jeleni, ki jih na Krasu ni bilo. Upam, da bo Dežela FJK v prihodnjem letu sprejela učinkovitejše programe odstrela, tako da bi se omejilo še ta pojav.«

Jelen žal nima ovir, je pojasnil Fabec. »Na Krasu smo se v zadnjih letih osredotočili zlasti na zaščito vinogradov pred divjimi prašiči, jelen pa brez težav preskoči obstoječo mrežo ali ograjo.