Gledališče na ocvrtem obeta veliko smeha

V jesenskem času zadiši v Števerjanu po ocvrtih dobrotah in ... gledališču. Začne se namreč priljubljeni abonma Gledališče na ocvrtem, niz predstav ljubiteljskih in profesionalnih gledaliških skupin, ki ga vsako leto prireja društvo F.B. Sedej.

Prva predstava na sporedu je bila Hiphophondrija gledališkega društva Kontrada iz Kanala, ki je na odrskih deskah števerjanskega župnijskega doma nastopila minuli petek. »To delo nas bo s svojo duhovitostjo in iskrivimi liki popeljalo v svet hipohondrij, kjer se prepletat smeh in resničnost,« je uvodoma dejal vodja domače dramske družine Matej Pintar, ki je pozdravil številno občinstvo in nato predstavil še naslednje tri predstave, ki se bodo zvrstile novembra in decembra.

Naslednja predstava bo komedija Mnogo hrupa za nič Williama Shakespearja, ki jo bo v nedeljo, 17. novembra, ob 18. uri uprizorilo kar sedemanjst igralcev Šentjakobskega gledališča iz Ljubljane. »To večno besedilo nas bo s svojimi ljubkimi zapleti in značilnimi junaki ponovno opomnilo na vsa zapletena čustva ljubezni in zakrite intrige,« je pojasnil Pintar in opozoril, da je predstava namenjena bolj odrasli publiki. Tretji uprizoritvi abonmaja je naslov Kaplja soli. V petek, 29. novembra, ob 20. uri jo bo uprizorila Patrizia Jurinčič Finžgar ob spremljavi Januša Jurinčiča. Nazadnje bo v petek, 20. decembra, ob 20.30 na vrsti monokomedija Profesor Kuzman mlajši, ki je delo priznanega slovenskega komika Uroša Kuzmana in »obeta veliko smeha«.