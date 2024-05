Petkov uvod v Majenco

V petek, 10. maja, se je Majenca začela ob množičnem obisku z odprtjem razstav in nagrajevanjem najboljših tržaških ekstradeviških oljčnih olj ter lokalnih vin. Pomladanski vaški praznik sta v Dolini uvedli razstava otroških del VŠ Josip Pangerc pri K’luži, kjer so tudi zapeli nižješolci PSŠ Simona Gregorčiča, in že tradicionalna razstava dolinskih umetnikov v prostorih SKD Valentin Vodnik, kjer je za glasbeno točko poskrbel učenec harmonike Andrej Vrabec iz razreda Fulvija Jurinčiča. Letošnja župana Majence sta Erik Biagi in Katerina Antler.