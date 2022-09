V sklopu projekta Feel the Wind To fill the Sails - LETS, ki ga podpira Evropska skupnost v okviru programa Erasmus+ Sport, se je med tednom na sedežu jadralnega kluba YC Portopiccolo deset slabovidnih oseb učilo klasičnega jadranja, jadranja na deski in supanja. Plovila so najprej pozorno otipali, sledili so prvi poskusi na kopnem, nato so že spretno skočili v vodo. Z njimi pa so se v sklopu projekta LETS tudi trenerji marsikaj naučili.