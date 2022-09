Okoljska trajnost in socialno vključevanje sta zaznamovali enajsto tekmovanje Rampigada santa, ki je v nedeljo zaživelo med Rojanom in Opčinami. Več kot dvesto kolesarjev in tekačev se je udeležilo najbolj znanega športnega podviga na rebri Scala Santa, ki je v preteklih dveh letih zaradi pandemije potekal le po spletu. Organizatorji društva Spiz so nagradili najhitrejše in najpočasnejšega.