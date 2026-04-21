V Zgoniku praznovali dve namiznoteniški napredovanji

V nedeljo so v športno-kulturnem centru v Zgoniku, ob priliki zadnjega kroga moške državne B1-lige, organizirali pri športnem krožku Kras praznovanje ob letošnjem dvojnem napredovanju Krasovih moških ekip. Kras Bellariva, ki je v nedeljo zaključil sezono z zmago proti ekipi Sidemac San Polo iz Parme (5:1), je napredoval v A2-ligo. Za drugo napredovanje pa so namiznoteniški igralci Krasa poskrbeli v C1-ligi, ko so sezono zaključili prav tako v nedeljo z zmago s 5:0 proti Latisani. Obe Krasovi ekipi sta sezono končali brez poraza in z neverjetnimi statistikami. Piko na i krasni zgodbi so dodale igralke Krasa, ki so dosegle obstanek v državni A2-ligi.