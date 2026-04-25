Nogometaš Manuel Cocevari ima za vzornika Adriana

Manuel Cocevari je dijak Državnega tehničnega zavoda Žige Zoisa v Trstu. V šoli mu najbolj leži zemljepis, za prihodnost pa še nima točno določenih načrtov. V popoldanskem času se ukvarja z nogometom in med svoje glavne dosežke v tem športu uvršča 3. mesto, ki ga je z ekipo dosegel na turnirju leta 2024.

Ime in priimek: Manuel Cocevari

Datum rojstva: 4. 3. 2011

Kraj, v katerem živiš: Bazovica.

Šola, ki jo obiskuješ: Državni tehnični zavod Žige Zoisa (Trst).

Sedanje društvo in matično društvo: Trieste Victory Academy in Zarja.

Vzdevek v ekipi ali kako te imenujejo prijatelji: Coci (v ekipi), P’zde ali P’zdašou (prijatelji).

Kateri je bil tvoj prvi šport? Si se ukvarjal tudi z drugimi športi? Moj prvi šport je bil nogomet, preizkusil pa sem se tudi v plavanju.

Na kateri svoj športni dosežek si najbolj ponosen? 3. mesto na nogometnem turnirju, ki ga je organizirala Zarja leta 2024.

Koliko ur tedensko posvečaš treningom? 6 ur.

Ali treniraš tudi samostojno (poleg treninga v društvu)? Samostojno treniram enkrat tedensko po eno uro.

Si član oziroma si dejaven pri kakem kulturnem društvu, pevskem zboru itd.? Da, pri bazovskem mladinskem krožku.

Tvoj vzornik ali vzornica v športu je: nogometaš Adriano.

Si bolj jutranji ali večerni tip? Jutranji.

Kateri je tvoj glavni obrok? Kosilo.

Kaj pa najljubša jed? Pašta.

Katero pesem si nazadnje poslušal? Miki Milane (Vera Matović).

Brez katere aplikacije na telefonu si ne predstavljaš dneva? Brez Instagrama.

Kateri šolski predmet ti gre najbolje? Zemljepis.

Kaj bi spremenil v šoli, če bi bil ravnatelj? Podaljšal bi odmore.

Kaj bi rad postal, ko končaš šolo? Nimam še jasnih pojmov.

Raje gledaš filme ali serije? Serije.

Kam bi šel na potovanje, če bi lahko šel kamorkoli? V Miami.

S kom pa bi šel? S prijatelji.

Kaj te najbolj nasmeji? Smešni kratki posnetki.

Katera je tvoja najljubša žival? Pes.

Najljubši kraj za druženje s prijatelji? Na Trmune v Bazovici.

Katero lastnost najbolj ceniš pri ljudeh? Iskrenost.

Kaj bi naredil, če bi imel en dan popolnoma prost? Družil bi se s prijatelji.

Brez katere stvari ne greš nikamor? Brez denarnice ali telefona.

Katero knjigo ali film bi priporočil prijatelju ali prijateljici? Transformers.

Katero supermoč bi imel? Potovanje skozi čas.

Najljubša barva? Modra.

Kaj bi vzel s sabo na samotni otok? Svojega psa.

Kaj te najbolj motivira? Nogometna tekma.

Kaj te najhitreje spravi v dobro voljo? Nogomet in pust.

Kako bi sebe opisal v treh besedah? Prijazen, delaven in zabaven.

Najljubši praznik in letni čas? Pust in pomlad.

Če bi lahko na kavo povabil eno zgodovinsko osebnost, kdo bi to bil/-a? Tutankamon.

Katere časopise listaš/bereš? Primorski dnevnik (včasih).

Katera družbena omrežja uporabljaš? Instagram, Tik Tok in YouTube.

Bi zdržal en teden brez pametnega telefona oziroma interneta? Da.

Koliko je pomembno okoljsko ozaveščanje: ni tako pomembno, pomembno, zelo pomembno? Zelo pomembno.

Kako podpiraš okolje v vsakdanjem življenju? Čemu se izogibaš oz. kaj počneš? Ne mečem smeti na tla in jih pravilno ločujem.