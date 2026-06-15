Praprot v znamenju festivala Vitovska & harmonika

V osrčju Krasa je v petek 12. in v soboto, 13. junija, potekal drugi Festival vitovske in harmonike. V Praprotu so na »placu« postavili kioske, v osmicah, kleteh in na hišnih dvoriščih pa odprli razstave ter povabili obiskovalce na koncerte in druge prireditve. Dvodnevni praznik sta ga priredila Vaška skupnost Praprot in društvo Accordion Alpe Adria v sodelovanju z devinsko-nabrežinsko občino, Deželo Furlanijo - Julijsko krajino in domačimi proizvajalci. Odprli so osmice pri Gabrovcu, Zidarichu in Briščaku. Na ogled sta bili med drugim razstavi Trieštin s harmonikami iz 19. in 20. stoletja ter noše iz projekta Ženska duša v barvi in vezenini, ki ga financira Dežela FJK. Potekali so tudi vodeni obiski vinskih kleti Zidarich in Skerk ter degustacije. Na dvorišču domačije Skerk so odprli razstavo Potovanje v notranjost harmonike.