Pri Zaletu potrebujejo še enega centra

Ekipa Zaleta, ki bo tudi v prihodnji sezoni nastopala v C-ligi in bo tako najvišje postavljena slovenska ženska odbojkarska ekipa, je skoraj nared. Pri Zaletu si prizadevajo, da bi našli še enega centra, drugače pa je ekipa, ki se je v primerjavi z lansko sezono nekoliko spremenila, pripravljena na nove izzive. Zanje bo začela trenirati 24. avgusta, ko se bo na prvem treningu zbralo prenovljeno moštvo.

Kot smo poročali, ostaja trenerka ekipe Demi Vattovaz, ki pa je obesila igralne čevlje na klin in tako ne bo več podajalka, pač pa bo bivše soigralke vodila le s klopi. Mesto prve podajalke tako prevzema Maja Grilanc (letnik 2003), na tem igralnem položaju pa bo še povratnica Isabel Zonta (2007).

Kar se tiče lanske igralne garniture se je Zalet znašel v težavah predvsem na položaju centra, kjer ostaja le Veronika Skerk (2000). V tem času so našli še eno blokerko, iz Volley Cluba se k Zaletu seli mlada Maya Mikac (2006), ki sicer še nima velikih izkušenj v deželnih prvenstvih, saj je večino časa igrala v 1. diviziji. Kot rečeno pri Zaletu tako iščejo še enega centra. Kar se tiče ostalih igralnih pozicij, so jih vse pokrili.

Generacijska prenova Zaleta

»Ekipa je mlajša kot lani, to bo prva sezona, ko bodo igrale vse odbojkarice, ki so rojene v novem tisočletju, a je generacijska prenova zelo pomembna za Zalet,« je prepričana trenerka Demi Vattovaz. »Vse so mlade in perspektivne, bo pa potrebno veliko delati,« je še dodala. Ob strani ji bo stala Breda Ban, ki bo odgovorna za ekipo. »Lepo je, ker sva skupaj začeli pri minivolleyju pri Kontovelu, zdaj pa skupaj vodiva prvo ekipo Zaleta,« je poudarila Vattovaz. Delo kondicijskega trenerja bo še naprej opravljal Miha Pečar.