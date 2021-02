V Trstu imamo pravi jurski park v malem, ki mu je ime ZOIC. V njem se sicer ne podijo velociraptorji in tiranozavri, kraljujejo pa okostja dinozavrov vseh vrst in velikosti. ZOIC je namreč edino podjetje v Italiji, ki se ukvarja z restavriranjem in sestavljanjem velikih okostij dinozavrov v državnem in mednarodnem prostoru. Tam trenutno restavrirajo in sestavljajo Big Johna, največjega triceratopsa, ki so ga kdajkoli odkrili na zemeljski polobli.