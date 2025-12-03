Med Trebčami in Padričami trčila avtomobila

Med Trebčami in Padričami sta v križišču s cesto, ki pelje v znanstveni park Area in na avtocestni priključek danes popoldne okrog 18.30 trčila yaris in fiat 500. Kaže, da je nesreči botrovala izsiljena prednost enega od dveh vozil. Yaris je po trčenju odbilo še v prometni znak. Ena oseba se je lažje poškodovala in so jo reševalci službe za nujno medicinsko pomoč 118 prepeljali v katinarsko bolnišnico. Nastala je večja gmotna škoda. Na kraju so bili še gasilci, ki so zavarovali območje nesreče in odpravili njene posledice ter lokalni policisti, ki preiskujejo njene vzroke in so uravnavali promet. Cesto so za krajši čas zaprli za promet.