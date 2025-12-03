VREME
Ob vhodu v Staro pristanišče našli moško truplo

Šlo naj bi za mladega migranta

Spletno uredništvo |
Trst |
3. dec. 2025 | 18:17
    Ob vhodu v staro pristanišče so našli moško truplo (LUCA TEDESCHI/FOTODAMJ@N)
    Truplo so našli v manjši stavbi nasproti Skladišča številka 2 (LUCA TEDESCHI/FOTODAMJ@N)
    Na delu so policisti in forenziki (LUCA TEDESCHI/FOTODAMJ@N)
    Na delu so policisti in forenziki (LUCA TEDESCHI/FOTODAMJ@N)
Danes popoldne so ob vhodu v Staro pristanišče našli moško truplo. Šlo naj bi za mladega migranta, 22-letnega državljana Alžirije, poroča časopis Il Piccolo.

Truplo so našli v manjši stavbi nasproti Skladišča številka 2 ob vhodu v Staro pristanišče. Na kraju so policisti in forenziki.

Ravno danes zjutraj so v Starem pristanišču varnostni organi začeli spet seliti migrante, ki v tamkajšnjih zapuščenih skladiščih živijo v nečloveških razmerah. Približno 140 naj bi jih preselili v druge dežele po Italiji.

