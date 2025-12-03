Danes popoldne so ob vhodu v Staro pristanišče našli moško truplo. Šlo naj bi za mladega migranta, 22-letnega državljana Alžirije, poroča časopis Il Piccolo.

Truplo so našli v manjši stavbi nasproti Skladišča številka 2 ob vhodu v Staro pristanišče. Na kraju so policisti in forenziki.

Ravno danes zjutraj so v Starem pristanišču varnostni organi začeli spet seliti migrante, ki v tamkajšnjih zapuščenih skladiščih živijo v nečloveških razmerah. Približno 140 naj bi jih preselili v druge dežele po Italiji.