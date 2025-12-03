VREME
Zagon EPK 2025 bi radi ohranili tudi v prihodnosti

Univerzitetne študente smo povprašali, kako so doživljali Evropsko prestolnico kulture 2025. Vsi soglašajo, da je bilo pozitivnih učinkov veliko, nadejajo pa se, da bosta Gorici pridobljeni zagon tudi ohranili

Dark Theme

Leto Evropske prestolnice kulture GO! 2025, ki je povezalo Gorico in Novo Gorico, se nagiba h koncu. Pred zaključkom uradnega programa smo želeli preveriti, kako so ga doživljali mladi z obeh strani meje, ki so aktivno spremljali, sodelovali pri dogodkih ali pa jih preprosto opazovali kot del svojega vsakdana. Iz izjav mladih sogovornikov je razvidno, da je EPK 2025 prinesel veliko pozitivnega: boljšo povezavo med mestoma, povečan kulturni utrip, več turistov, nove priložnosti za sodelovanje. Po drugi strani pa marsikomu ostaja vtis, da se ni izkoristil ves potencial. Skupna želja mladih je, da bi se ta zagon ohranil tudi v prihodnosti. Svoje vtise so nam zaupali univerzitetni študentje Martina Contino, Danjel Braini, Paolo Visintin, Kea Vogrič in Leni Stevanovič.

Več v jutrišnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.

