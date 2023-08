Praznovali vaškega in občinskega zavetnika

S prireditvijo Il buffo dell’Opera v izvedbi Kriške operne akademije se je včeraj sklenilo večdnevno praznovanje vaškega in občinskega zavetnika sv. Roka v Nabrežini. Med vikendom so na Sokolovem igrišču med drugim delovale stojnice s hrano in pijačo, domačo kapljico pa so ponujali tudi kraški vinogradniki. Naš fotograf je v objektiv ujel tudi nekaj dogajanja v prejšnjih dneh. V sadovnjaku ob župnijšču je potekal pogovor s pesnico Marijo Kostnapfel (za glasbeni vložek je posrkbela Andrejka Možina). Na isti lokaciji je potekal tudi pogovor z Anjo Mugerli. V prostorih SKD Igo Gruden pa so bile na ogled razstave mašnih plaščev in liturgične opreme, Duša v jeklu in lokovna razstava tečaja Aljin Visintin.