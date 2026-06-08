Iskali so ga po Evropi, našli pa v tržaški Ulici Udine

28. maja so karabinjerji iz postaje na Škorklji aretirali 26-letnega romunskega državljana, ki je bival na Videmskem. Aretirali so ga na podlagi evropskega pripornega naloga zaradi obsodbe v Romuniji za mednarodno tihotapljenje mamil. V domovini je bil obsojen na štiri leta zaporne kazni.

Tržaški karabinjerji so ga preko temeljitega nadzorovanja in strateške koordinacije naposled izsledili v tržaški Ulici Udine. Po primerjavi prstnih odtisov so ga odvedli v koronejski zapor, kjer čaka na izročitev romunskim oblastem.