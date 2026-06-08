VREME
DANES
Ponedeljek, 08 junij 2026
Iskanje
Kronika

Iskali so ga po Evropi, našli pa v tržaški Ulici Udine

Tržaški karabinjerji so aretirali romunskega državljana, ki je bil v domovini obsojen na štiri leta zaporne kazni zaradi tihotapljenja mamil

Spletno uredništvo |
Trst |
8. jun. 2026 | 18:37
    Iskali so ga po Evropi, našli pa v tržaški Ulici Udine
    Izsledili so ga karabinjerji iz postaje na Škorklji( Karabinjerji )
Dark Theme

28. maja so karabinjerji iz postaje na Škorklji aretirali 26-letnega romunskega državljana, ki je bival na Videmskem. Aretirali so ga na podlagi evropskega pripornega naloga zaradi obsodbe v Romuniji za mednarodno tihotapljenje mamil. V domovini je bil obsojen na štiri leta zaporne kazni.

Tržaški karabinjerji so ga preko temeljitega nadzorovanja in strateške koordinacije naposled izsledili v tržaški Ulici Udine. Po primerjavi prstnih odtisov so ga odvedli v koronejski zapor, kjer čaka na izročitev romunskim oblastem.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: