Shinkai Club se je s 33. Pokalom Zgonik spet izkazal

V nedeljo je v Zgoniku v organizaciji Shinkai Cluba potekal že 33. Pokal Zgonik. Domače društvo se je izkazalo tako iz organizacijskega kot tudi iz rezultatskega vidika, saj so skupno osvojili kar 29 kolajn. Nastopilo je 31 karateistov zgoniškega društva, nekateri izmed njih pa so bili uspešni tako v katah kot v kumiteju. To je zadoščalo za drugo mesto na društveni lestvici, pokal Zgonik pa je letos romal v Forlì.

»Zelo smo zadovoljni z letošnjo izvedbo, imeli smo 211 karateistov in vse je potekalo zelo gladko,« je pojasnil steber zgoniškega Shinkai Cluba Sergij Štoka, ki se je zahvalil tudi ekipi sodnikov, ki so prišli pomagat tudi iz Slovenije, Veneta in Forlija.