Središče Trsta postalo igrišče za golf

Središče Trsta se je v soboto spremenilo v ogromno igrišče za golf. Na letošnji izvedbi dogodka In City Golf je nastopilo 72 igralcev iz Italije, Slovenije, Avstrije, Nemčije, Poljske in Nizozemske. Slikovite so bile predvsem luknje na Velikem trgu, kjer so mimoidoči z zanimanjem spremljali udarce. Igralci pa so vzljubili predvsem nove luknje, ki so jih organizatorji postavili na Svetem Justu. Na nekaterih luknjah so igralci uporabljali mehke penaste žogice, da bi zaščitili gledalce in bližnje stavbe. Turnir, ki ga je organiziral Kurt Anrather v sodelovanju z Občino Trst in zavodom PromoTurismoFVG, se je sklenil z nagrajevanjem in večernim druženjem pred kavarno Caffè degli Specchi.