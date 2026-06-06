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Kriški osnovnošolci so se poklonili Miroslavu Košuti

Zaključno prireditev so učenci šole Alberta Sirka posvetili preminulemu pesniku in pisatelju

FotoDamj@n |
Križ |
6. jun. 2026 | 8:30
    Kriški osnovnošolci so se poklonili Miroslavu Košuti
    Kriški osnovnošolci so se poklonili Miroslavu Košuti
    Kriški osnovnošolci so se poklonili Miroslavu Košuti
    Kriški osnovnošolci so se poklonili Miroslavu Košuti
    Kriški osnovnošolci so se poklonili Miroslavu Košuti
    Kriški osnovnošolci so se poklonili Miroslavu Košuti
    Kriški osnovnošolci so se poklonili Miroslavu Košuti
    Kriški osnovnošolci so se poklonili Miroslavu Košuti
    Kriški osnovnošolci so se poklonili Miroslavu Košuti
    Kriški osnovnošolci so se poklonili Miroslavu Košuti
    Kriški osnovnošolci so se poklonili Miroslavu Košuti
    Kriški osnovnošolci so se poklonili Miroslavu Košuti
    Kriški osnovnošolci so se poklonili Miroslavu Košuti
    Kriški osnovnošolci so se poklonili Miroslavu Košuti
    Kriški osnovnošolci so se poklonili Miroslavu Košuti
    Kriški osnovnošolci so se poklonili Miroslavu Košuti
    Kriški osnovnošolci so se poklonili Miroslavu Košuti
    Kriški osnovnošolci so se poklonili Miroslavu Košuti
    Kriški osnovnošolci so se poklonili Miroslavu Košuti
    Kriški osnovnošolci so se poklonili Miroslavu Košuti
    Kriški osnovnošolci so se poklonili Miroslavu Košuti
    Kriški osnovnošolci so se poklonili Miroslavu Košuti
    Kriški osnovnošolci so se poklonili Miroslavu Košuti
    Kriški osnovnošolci so se poklonili Miroslavu Košuti
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Prireditev je na šolskem dvorišču uvedla učiteljica Sandra Poljšak, nato so se učenke in učenci z recitacijami in pevskimi vložki poklonili velikemu domačinu. Predstavi so dali naslov Na Krasu je krasno. Za številno občinstvo je bilo pravo presenečenje prikaz borilnih veščin kung-fuja, ki so se jih otroci naučili pod mentorstvom Carmen Natural. V predstavitvi te točke je podčrtala, da ta stara azijska telesno - duhovna veščina sloni na spoštovanju in ne na moči oziroma zmotnem prepričanju, da moraš za vsako ceno premagati nasprotnika.

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