Kriški osnovnošolci so se poklonili Miroslavu Košuti

Prireditev je na šolskem dvorišču uvedla učiteljica Sandra Poljšak, nato so se učenke in učenci z recitacijami in pevskimi vložki poklonili velikemu domačinu. Predstavi so dali naslov Na Krasu je krasno. Za številno občinstvo je bilo pravo presenečenje prikaz borilnih veščin kung-fuja, ki so se jih otroci naučili pod mentorstvom Carmen Natural. V predstavitvi te točke je podčrtala, da ta stara azijska telesno - duhovna veščina sloni na spoštovanju in ne na moči oziroma zmotnem prepričanju, da moraš za vsako ceno premagati nasprotnika.