Praznične lučke prižgali tudi na Proseku in v Nabrežini, bodisi na jelki pred županstvom kot na vaškem trgu, kjer je v organizaciji SKD Igo Gruden potekala božična prireditev. Vzdušje je bilo praznično in nadvse prijetno tudi na Proseku, kjer so prireditev sooblikovali tudi domači otroci.