Proseška šola je pred 30 leti dobila ime po Avgustu Černigoju

V petek so na Proseku obeležili 30-letnico poimenovanja proseške osnovne šole po slikarju Avgustu Černigoju. Slovesnost je potekala na šolskem dvorišču, spremenjenem v učilnico na prostem, s tablo, klopmi in stolicami, v kateri se je iztekel šolski dan, od prihoda učencev in »učiteljic« v šolo, do »odrešujočega« šolskega zvonca, ki je naznanil bližnje počitnice za 41 učenk in učencev proseške šole. Posamezne prizorčke sta povezovala glasba in petje. Najprej je pod taktirko Tine Renar zaigrala mlada godba, sledila je pesem otrok bližnjega otroškega vrtca Marjana Štoke, nato so zapeli učenci sosedne nižje srednje šole Frana Levstika. Pa še otroški pevski zbor Vasilij Mirk je pridal svoj glas ob glasbeni spremljavi. Pevsko sta šolo objela moški pevski zbor Vasilij Mirk pod vodstvom Gorana Ruzzierja ter ženski pevski zbor Prosek-Kontovel pod taktirko Marka Štoke. Glasbeno je slovesnost povzdignilo igranje Godbenega društva Prosek pod vodstvom Irine Perosa.