Na Proseku je bilo za Martinov god po letu prisilnega mirovanja spet živahno. Višek praznovanj se je začel s tradicionalno zdravico. Na Kržadi in po ulicah je zaživel kmetijski sejem Kmečke zveze Okusi sv. Martina, v popoldanskih in večernih urah pa se je ob spoštovanju ukrepov za zajezitev pandemije praznovanje nadaljevalo ob varnem druženju. V osmicah so ponujali tipično hrano, novo vino in seveda »fanclje z dušo«.