Petek, 19 september 2025
Prvi dan Slofesta 2025

Na sporedu so bili številni dogodki, večji del sporeda je bil posvečen šolarjem

18. sep. 2025 | 19:35
Prvi dan Slofesta se je v četrtek, 18. septembra, na Borznem trgu in drugih lokacijah začel s programom za šolarje. V Tržaškem knjižnem središču so nato odprli razstavo Naš dan na sliki v priredbi Sklada Mitja Čuk. Popoldne je na Borznem trgu potekala v živo radijska oddaja Bumerang. Sledila je predstavitev knjige Perspektiva generacije. Na tržaškem liceju Slomšek so popoldne odprli razstavo ob 102. obletnici Gentilejeve reforme in 80. obletnici obnove slovenskega šolstva v Italiji. Sledila sta med drugim še predstavitev knjige Nož in jabolko ter predvajanje dokumentarnega portreta Gilbert Civardi - od Aleksandrije do Trsta ... in nazaj. Zvečer je na sporedu predstava Pesem o Reki.

