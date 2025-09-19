Prvi dan Slofesta 2025

Prvi dan Slofesta se je v četrtek, 18. septembra, na Borznem trgu in drugih lokacijah začel s programom za šolarje. V Tržaškem knjižnem središču so nato odprli razstavo Naš dan na sliki v priredbi Sklada Mitja Čuk. Popoldne je na Borznem trgu potekala v živo radijska oddaja Bumerang. Sledila je predstavitev knjige Perspektiva generacije. Na tržaškem liceju Slomšek so popoldne odprli razstavo ob 102. obletnici Gentilejeve reforme in 80. obletnici obnove slovenskega šolstva v Italiji. Sledila sta med drugim še predstavitev knjige Nož in jabolko ter predvajanje dokumentarnega portreta Gilbert Civardi - od Aleksandrije do Trsta ... in nazaj. Zvečer je na sporedu predstava Pesem o Reki.