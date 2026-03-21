Tudi tržaški muslimani praznovali bajram

Vzdušje je bilo tudi letos veselo, v zraku je bilo čutiti pristno bajramsko srečo, a s pridihom grenkobe. »Naše misli gredo do vseh bratov muslimanov, ki trpijo na Bližnjem vzhodu,« je v slovesnem nagovoru na nogometnem igrišču pri Svetem Alojziju povedal Akram Omar, predsednik tržaške muslimanske skupnosti. Spregovoril je pred več sto verniki in vernicami, ki so tam danes (v petek) praznovali bajram, konec svetega meseca ramazana.

Da gre za pomemben dogodek, je bilo razumeti ob pogledu na lično urejene in praznično oblečene udeležence slavja. Veliko si jih je nadelo tradicionalno nošo. Naličena dekleta so se ponosno nastavljala objektivom in razkazovala dlani, okrašene z zlatim nakitom in rdeče-rjavimi tetovažami iz hene