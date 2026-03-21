Brata na slovensko-italijanski meji

Meja, dvojezičnost, zgodbe čezmejnega prostora so glavne teme predstave, s katero se bo jutri zaključil popoldanski izbirni program letošnje sezone Slovenskega stalnega gledališča. V iskanju izgubljenega jezika je predstava SNG Nova Gorica in je spadala v uradni program Prestolnice kulture GO! 2025 ter festivala Mittelfest. Na sporedu bo jutri (v nedeljo, 22. marca) ob 17. uri v Kulturnem domu v Ulici Petronio v Trstu.

Predstava je nastala v sodelovanju z Giacomom Pedinijem, umetniškim vodjo festivala Mittelfest, ki si je s slovenskim partnerjem želel predstaviti zgodbe prebivalstva ob meji v specifičnih in za to regijo ključnih obdobjih. Gledališko trilogijo je navdihnil roman Josepha Rotha Kapucinska grobnica, izvrstna obravnava propada Avstro-Ogrske in porajanja nacizma skozi oči Franza Ferdinanda Trotte, po narodnosti Slovenca.

Prva uprizoritev trilogije je dramatizacija romana, druga je umeščena v šestdeseta leta prejšnjega stoletja, tretja pa obravnava tukajšnji prostor v sodobnem času. Besedilo druge uprizoritve, V iskanju izgubljenega jezika, je napisal Goran Vojnović, izvrsten romanopisec in prejemnik treh kresnikov, režiral pa je Janusz Kica, mojster pretanjenih uprizoritev klasičnih in sodobnih besedil. Predstava je postavljena v čas, ko so povojne ideologije močno razdelile Italijo in Slovenijo, takrat sestavni del Jugoslavije. Skozi psihološki razrez likov in njihove družinske drame stopimo po poti spominov, krivic in zamolčanih skrivnosti. Je zgodba o dveh bratih, ki sta se v mladosti razšla in živita vsak na svoji strani slovensko-italijanske meje. Prvi je zagrizen fašist, drugi je bil v partizanih in je funkcionar v jugoslovanski administraciji. Igra se začne, ko prvega zadene kap in spregovori v jeziku otroštva, ki ga njegov sin ne razume. Pomaga lahko le negovalka, ki omogoči srečanje z bratom. To za oba pomeni vznemirljivo soočenje. Protagonisti drame so Radoš Bolčina, Francesco Borchi, Urška Taufer, Aleš Valič, Helena Peršuh, Matic Valič, Lara Fortuna in Gorazd Jakomini.Predstava je v slovenskem in italijanskem jeziku ter opremljena z italijanskimi in slovenskimi nadnapisi.