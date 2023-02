Na pepelnično sredo so se mnogokje pri nas poslovili od letošnjega pusta, med drugim v Boljuncu, Mačkoljah, na Kontovelu in v Šempolaju. V Boljuncu so Lovrota z balončki spustili v nebo, v Mačkoljah so zažgali Aurelio, v kontovelski mlaki pa Jožka Souda, pri čemer so se v mrzlo vodo ob vdovi Neži Brkunovi pognali kar trije neustrašni pustarji, med njimi tudi dekle. V Štalci pa se je ustavil celo papež Vladimir.