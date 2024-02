V četrtek popoldne je v Prosvetnem domu na Opčinah potekal pustni defile Svet v barvah, ki sta ga priredila SKD Tabor in Združenje staršev osnovne šole Franceta Bevka. Udeležilo se ga je večje število mladih pustarjev v pisanih in skrbno izdelanih pustnih oblekah. Predstavile so se tudi skupine, med katerimi so bili tudi domači osnovnošolci.