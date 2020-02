Goriški pustni sprevod je bil tudi letos zelo množičen in razposajen. Po mestnih ulicah je v nedeljo korakala armada maškar: prijavilo se je 21 vozov in skupin, 11 jih je prišlo iz slovenskih vasi. Na najvišjo stopničko sta se uvrstila šempolajski voz (Vsi na volišča) in skupina Labodi na kraškem jezeru s Poljan.