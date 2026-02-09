VREME
Slovenski kulturni praznik

Osrednja proslava z Grmado v pristanu

Ob slovenskem kulturnem prazniku je v Kulturnem domu v Trstu zaživela kantata po noveli Borisa Pahorja

FotoDamj@n -
Damjan Balbi |
Trst |
9. feb. 2026 | 16:50
Na osrednji proslavi Slovencev v Italiji, ki jo ob slovenskem kulturnem prazniku vsakoletno prirejata krovni organizaciji Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ) in Svet slovenskih organizacij (SSO), je v nedeljo, 8. februarja, v Kulturnem domu v Trstu zaživela kantata po noveli Borisa Pahorja Grmada v pristanu. Program so letos zaupali Glasbeni matici. Delo je uglasbil skladatelj Patrick Quaggiato. Nastopili so simfonični orkester Glasbene matice, združeni zbori – Tržaški pevski zbor Jacobus Gallus, Mešani pevski zbor Lipa, Mešani pevski zbor Rdeča zvezda in Otroški pevski zbor Fran Venturini – in solist Tomaž Grassi.

Slavnostna govornica je bila goriška kulturna delavka Ilaria Bergnach. Na slovesnosti so tudi podelili nagradi predsednici Slovenskega kluba in novinarki Primorskega dnevnika Poljanki Dolhar ter likovnemu ustvarjalcu Vladimirju Klanščku.

