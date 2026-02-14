VREME
Milan Cortina 2026

Domen Prevc je olimpijski prvak

Po prvi seriji je zaostal le za Japoncem Nikaidom, v drugi pa je pokazal, da je najboljši na svetu

Urška Petaros |
Predazzo |
14. feb. 2026 | 20:41
    Domen Prevc je olimpijski prvak
    Olimpijski prvak Domen Prevc (ANSA)
Domen Prevc je olimpijski prvak na veliki skakalnici. Po prvi seriji je za sedem točk zaostajal za Japoncem Renom Nikaidom, v drugi seriji mu je uspela prava mojstrovina, po kateri se je, tako kot je že običajno v letošnji sezoni po odličnih skokih, priklonil in "vrgel rokavico" Japoncu, ki ga ni uspel premagati. Tretje mesto je osvojil mladi Poljak Kacpar Tomiacak, ki velja za največje presenečenje letošnjih olimpijskih iger v smučarskih skokih.

"To je nekaj čarobnega in čudovitega," je v prvem odzivu za TV Slovenija dejal novi olimpijski prvak.

Anže Lanišek je osvojil 30. mesto, medtem ko se Timi Zajc ni niti uvrstil v finalno serijo.

