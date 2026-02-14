Domen Prevc je olimpijski prvak na veliki skakalnici. Po prvi seriji je za sedem točk zaostajal za Japoncem Renom Nikaidom, v drugi seriji mu je uspela prava mojstrovina, po kateri se je, tako kot je že običajno v letošnji sezoni po odličnih skokih, priklonil in "vrgel rokavico" Japoncu, ki ga ni uspel premagati. Tretje mesto je osvojil mladi Poljak Kacpar Tomiacak, ki velja za največje presenečenje letošnjih olimpijskih iger v smučarskih skokih.

"To je nekaj čarobnega in čudovitega," je v prvem odzivu za TV Slovenija dejal novi olimpijski prvak.

Anže Lanišek je osvojil 30. mesto, medtem ko se Timi Zajc ni niti uvrstil v finalno serijo.