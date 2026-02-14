Sofia Goggia zaigrala na harmoniko Denisa Novata (video)

Na Zimskih olimpijskih igrah Milano Cortina 2026 sta se v četrtek, 12. februarja, v Cortini dve uri po zaključku superveleslaloma, ki ga je osvojila Federica Brignone, v hotelu Franceschi srečala prvak diatonične harmonike Denis Novato in znana italijanska smučarka Sofia Goggia. Smučarska zvezdnica, ki superveleslaloma zaradi padca ni zaključila, je kljub vsemu brez malodušja zaigrala na njegovo diatonično harmoniko, in to še kar uspešno, če sodimo po prisrčnem videoposnetku, ki ga je Novato objavil na Tik Toku.