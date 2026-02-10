V Trstu prvič zadonel Zlatorog

V Trstu je v ponedeljek zvečer donela glasba skladatelja Viktorja Parme. Na odru tržaškega opernega gledališča Verdi, kjer so uprizorili opero Zlatorog, je stala mogočna, pretežno mlajša zasedba: simfonični orkester ljubljanske Akademije za glasbo, ki ga je vodil Iztok Kocen, pevci iste akedemije, Mešani mladinski zbor Emil Komel iz Gorice, ki ga je pripravil David Bandelj, ter Mešani pevski zbor Jacobus Gallus iz Trsta, ki ga je pripravil Marko Sancin. V glavni vlogi je nastopil goriški tenorist Andrej Rustja, ob njem sta blesteli sopranistka Leonarda Kavedžić kot Jerica in mezzosopranistka Ireneja Nejka Čuk kot Katra, sopranistka Eva Koprivšek Petkovšek je v svojo interpretacijo vlila veliko miline, v vlogi Marja je zapel Aljaž Kolenko kot Marko, Blaž Stajnko je nastopil v vlogi Jake, Črt Vodopivec pa kot Tondo.