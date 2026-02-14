Uvedba vstopnine v Miljah omejila število obiskovalcev pusta

Miljčani bodo v nedeljo doživeli vrhunec pusta, ob 13. uri bo – ob predvidoma ugodnem vremenu – po mestnih ulicah krenil sprevod z vozovi, ki se bodo potegovali za zmago, in več tisoč maškar. Lani je petič v zgodovini slavila pustna skupina Bulli e Pupe, največ zmag pa ima skupina Brivido (27). 72. miljski pustni sprevod si bo mogoče ogledati prosto in brezplačno, edino sedišča na tribunah bodo tako kot prejšnja leta plačljiva. Letošnja novost, vstopnica oziroma QR koda (v telefon je treba namestiti ustrezno aplikacijo in plačati deset evrov) za večerno in nočno dogajanje v mestu, bo v nedeljo potrebna šele od 20. ure, medtem ko je vstop v mestno jedro v ostalih dneh omejen od 18. ure.

Vstopnina za večerne zabave, katere namen je preprečiti naval »nezaželenih gostov«, ki so predvsem med poletnim pustom razgrajali in povzročali težave, je razdelila javno mnenje. Ukrep je miljska občina sprejela na priporočilo prefekture in varnostnih organov. Po uvodnih večerih je napočil čas za prvi delni obračun. Miljski podžupan Nicola Delconte, ki je pristojen tudi za pust, priznava, da je bilo v četrtek in petek precej manj obiskovalcev od pričakovanih, »pri čemer deževno vreme ni pomagalo«. »Ko smo uvedli vstopnino, smo postavili mejo največ 3000 obiskovalcev na večer, doslej smo bili malo pod polovico, v četrtek je bilo precej manj ljudi kot v petek. Četrtek je bil za nas testni večer. Doslej je vse steklo gladko, ob vhodih ni bilo nobenih težav,« pove podžupan iz vrst Bratov Italije. Poudarja, da je večerno pustno dogajanje po zaslugi aplikacije s QR kodo mnogo lažje upravljati. Pred Trgom Marconi ljudje niso čakali, »če vemo, koliko ljudi bo prišlo, je vse skupaj bolj enostavno«.

Med tisočimi miljskimi pustarji je tudi Slovenka Diana Colombin, ki je v pust vključena že od malih nog. Že od otroštva je članica skupine Mandrioi (ta je na miljskem sprevodu pred dvema letoma slavila prvič v zgodovini), s sestro pa vodi miljsko trgovino s pripomočki za vezenje in šiviljsko delavnico, kamor v teh dneh zahajajo še zadnji pustni zamudniki. »Uvedba vstopnine meni osebno ni zelo všeč, po mojem mnenju bo obiskovalcev na ta način manj,« razloži, obenem pa potrjuje, da so varnostne težave lani nastopile predvsem ob poletnem pustu, »takrat je bilo kar neprijetno«.

Med vsakoletnimi obiskovalci Miljskega pusta pa je Trebenka Greta Kralj, ki se tja odpravi vsakič na pustni četrtek. Letos je na telefon namestila aplikacijo, kamor moraš vnesti svoje ime in priimek, ter plačala deset evrov. V Miljah je opazila mnogo manj ljudi kot v prejšnjih letih, sama meni, da za to ni krivo le vreme.