Tržaška slovenska umetnica Jasna Merkù razstavlja v Peterlinovi dvorani. Razstava z naslovom Razodevanje bo na ogled do 24. decembra. Ta povezuje različne projekte ustvarjalke vse do sklopa Razodetja, ki je nastal ravno za to priložnost. Obiskovalce nagovarja zlasti niansami pretežno pastelnih barv in z otipljivostjo reliefne snovi.