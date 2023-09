V nekdanji ribarnici na tržaškem nabrežju bo na ogled od 9. septembra do 22. oktobra razstava o blagovni znamki Hausbrandt. Obiskovalce bodo drugače z njo poldrugi mesec spremljala tudi različna srečanja in dogodki, na katerih se bo mogoče poglobiti v vrsto sorodnih tem, od tržaških zgodovinskih kavarn do habsburškega in posthabsburškega Trsta ter obmejne založniške dejavnosti.