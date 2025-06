V tržaškem gledališču Rossetti so počastili plesno pedagoginjo Ambro Cadelli, ki uspešno deluje v društvih Rdeča zvezda in GeA Danza v zgoniški občini. Na odru se je zvrstilo več kot 100 plesalk različnih starosti, nastopil pa je tudi Mešani pevski zbor Rdeča zvezda – društvo iz Saleža namreč letos praznuje 80 let delovanja.