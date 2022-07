V Križu ponujajo sveže ulovljeno morsko hrano, so zagotovili organizatorji. Obiskovalci se lahko vsak večer od 18. ure dalje nasitijo sardonov, tune in školjk, ki so jih v tržaškem zalivu ulovili ribiči iz okolice. Pripravile pa so jih žene iz kriških družin po tradicionalnih vaških receptih.